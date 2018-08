Die UBS hat K+S im Rahmen einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Chemieunternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Berichtssaison sei so gut wie beendet und der allgemeine Trend - überraschend starke Umsätze, gepaart mit Rückgängen beim operativen Ergebnis (Ebitda) - habe sich fortgesetzt, schrieb Analyst Andrew Stott. Zusätzlich zu Preissteigerungen für Rohstoffe hätten die Unternehmen mit allgemeinem Kostendruck zu kämpfen. Das habe auf die Margen gedrückt. K+S habe die Erwartungen am Markt besonders deutlich verfehlt./ck/ajx Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000KSAG888