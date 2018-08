In der vergangenen Woche hat der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk mit einer Übernahme auf sich aufmerksam gemacht. Beim Zukauf handelt es sich um Ziylo, eine Ausgründung der britischen Universität in Bristol. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von synthetischen Molekülen spezialisiert. Mit der Ziylo-Plattform will Novo Nordisk die Entwicklung von Glukose-bindenden Insulinen beschleunigen. Teile der britischen Firma werden in ein neues Unternehmen namens Carbometrics eingebracht. Carbometrics wiederum kooperiert mit den Dänen. DER AKTIONÄR berichtete.

