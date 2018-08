Die NordLB hat das Kursziel für Osram nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 35 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Lichtkonzern habe schwach, aber trotzdem besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die langfristigen Wachstumschancen blieben bestehen, während die Währungsbelastungen in den kommenden Quartalen zurückgehen dürften. Zudem habe der Konzern reichlich Sparpotenzial. Vor der Bekanntgabe möglicher strategischer Weichenstellungen im November bleibe es zunächst beim "Halten"-Votum./mis/ajx Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-08-20/15:43

ISIN: DE000LED4000