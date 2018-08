Programm wird in Zusammenarbeit mit MasterCard durchgeführt

Fibank (First Investment Bank) hat nach umfangreichen Recherchen und Gesprächen mit Fachleuten und Unternehmerinnen ein speziell auf Frauen in der Wirtschaft zugeschnittenes Programm aufgesetzt

Das Programm mit dem Titel Smart Lady wird in Zusammenarbeit mit MasterCard umgesetzt. Es bietet nicht nur Finanzierungsmöglichkeiten, sondern zudem eine Reihe weiterer Lösungen finanzieller und nichtfinanzieller Art, die Unternehmerinnen Unterstützung und Sicherheit bieten. Dazu zählen eine breite Palette von Kreditprodukten zu Vorzugskonditionen mit flexiblen Tilgungsplänen und Laufzeiten von maximal fünf Jahren für Betriebsmittel und 15 Jahren für Investitionskredite.

Eine weitere Option ist die tilgungsfreie Zeit für Kapitalzahlungen während des Mutterschaftsurlaubs, mit der die monatlichen Raten über einen Zeitraum von 15 Monaten um bis zu 75 gesenkt werden können. Während dieser Zeit verlangt die Bank nur die Verzinsung des in Anspruch genommenen Darlehens. Das "Smart Lady"-Programm enthält zudem einige weitere Vorteile wie Sparkonten für Kinder mit steigendem Zinssatz, "First Lady"-Kreditkarten von Diners Club mit Brustkrebsversicherung, Rabatte auf Einkäufe in mehr als 400 Geschäften, Zugang zu VIP-Lounges an Flughäfen und weitere Club-Privilegien.

Besonders attraktiv wird Smart Lady durch die Kranken- und die Unfallversicherung der FiHealth Insurance, die beide Bestandteil des Programms sind.

Fibank möchte Unternehmerinnen mit diesem Programm in jeder Phase ihrer Geschäftsentwicklung Finanzhilfe und Kooperation anbieten. Zu den geplanten Maßnahmen zählen eine Reihe von Konferenzen, Schulungen und Seminaren, bei denen sie Erfahrungen austauschen und sich professionell beraten lassen können. Eine elektronische Plattform, die Online-Schulungen und aktuelle Informationen zu relevanten Themen bietet, befindet sich in der Entwicklung.

"Das ‚Smart Lady'-Programm bietet eine Reihe speziell für Frauen entwickelte finanzielle und nichtfinanzielle Lösungen. Es ist das Ergebnis von Studien und Diskussionen mit Fachleuten und Unternehmerinnen. Wir verfolgen das Ziel, die Fibank als erfolgreichen Geschäftspartner für weibliches Unternehmertum zu etablieren", sagte Nedelcho Nedelchev, Chief Executive Officer (CEO) und Chairman of the Management Board der Fibank.

Die First Investment Bank ist eine Aktiengesellschaft. Mehrheitsaktionäre sind Tzeko Minev und Ivailo Mutafchiev.

