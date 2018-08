Rund 20 HEM-Tankstellen der Muttergesellschaft Deutsche Tamoil in Deutschland werden mit Ladestationen für Elektroautos ausgerüstet, die eine Ladeleistung von maximal 50 kW bieten. Vier HEM-Stationen in Pirna, Ritterhude, Westerstede und Leverkusen sind bereits versorgt, über 15 weitere sollen bis Mitte November in Betrieb gehen. Ermöglicht wird das Vorhaben durch die Zusammenarbeit mit dem Betreiber Allego ...

