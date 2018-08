Die Kursverluste bei Geely setzen sich auch am Montagmorgen weiter fort. Um bis zu 3,5 Prozent verlor das Papier kurz nach Handelsstart weiter an Wert und erreichte damit einen Kurs von nur noch 1,66 Euro. Nach Ansicht von manchem Analysten muss das aber nicht unbedingt eine schlechte Nachricht sein. Vielmehr könnte sich mit den niedrigen Kursen eine Chance zum Einstieg ergeben. Experten rechnen langfristig noch immer mit einer deutlichen Verbesserung des Kurses. In absehbarer Zeit wird vor allem ... (Robert Sasse)

