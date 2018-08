FRANKFURT (Dow Jones)--Peter Kimpel wird ab Oktober wieder für eine Bank arbeiten. Die britische Bank Barclays hat den Manager, der aktuell noch Finanzvorstand beim Startup-Investor Rocket Internet ist, zum Head of Banking, Deutschland und Country Manager für Barclays Deutschland ernannt.

Kimpel werde für die Risiko- und Kontrollaufsicht des Geschäfts von Barclays International in Deutschland verantwortlich sein, welche die Bereiche Cards and Payments, Corporate Banking und Investment Banking umfasst. Er werde gleichzeitig die Banking-Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten und in dieser Funktion eng mit Dominik Huhle, Head of Banking Coverage Deutschland und Österreich, und Martin Güldenberg, zusammenarbeiten, die ihre bisherigen Funktionen beibehalten.

Kimpel kam 2014 von Goldman Sachs zu Rocket Internet. Außer für den Börsengang war er für diverse Kapitalmaßnahmen verantwortlich. Rocket Internet hatte das Ausscheiden von Kimpel am Morgen angekündigt. CEO Oliver Samwer übernimmt dann dessen Aufgaben.

August 20, 2018

