FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Volkswagen muss weltweit knapp 700.000 VW Tiguan und Touran zurückrufen. Bei den Fahrzeugen kann es an der Lichtleiste am Panoramadach einen Kurzschluss geben. Der Hersteller hat daher eine Rückrufaktion für alle bis einschließlich 5. Juli dieses Jahres produzierten Fahrzeuge der aktuellen Modellgenerationen beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) angemeldet, wie ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage von Dow Jones Newswires sagte.

Die Branchenzeitschrift Kfz-Betrieb hatte zuerst von dem Rückruf berichtet.

In Deutschland sind insgesamt rund 52.500 Fahrzeuge betroffen, die mit einem großen Schiebedach und der so genannten Ambientebeleuchtung ausgestattet sind. Ein durch Feuchtigkeitseintritt verursachter Kurzschluss im LED-Modul könne einen Schmorschaden am Dachhimmel verursachen. Unter "sehr ungünstigen Rahmenbedingungen" könne daraus auch ein Fahrzeugbrand entstehen, sagte der Sprecher zu Dow Jones. Das Worst-Case-Szenario kündige sich durch einen Ausfall der Beleuchtung im Schiebedach und wahrnehmbaren Schmorgeruch an.

Kunden dürften das Fahrzeug bis zur Reparatur aber weiter nutzen. Die Lösung für das Problem befinde sich noch in der Erprobungsphase, sagte er. Der Rückruf werde gestartet, sobald die Freigabe für die Abhilfemaßnahme vorliege.

August 20, 2018 10:58 ET (14:58 GMT)

