Am deutschen Aktienmarkt ist am Montag die Zuversicht zurückgekehrt. Der Leitindex Dax schloss 0,99 Prozent höher bei 12 331,30 Punkten. Somit hellte sich nach drei schwachen Wochen in Folge das Bild wieder etwas auf. Allein in der Vorwoche war das Börsenbarometer um 1,7 Prozent abgesackt, belastet durch den Kurseinbruch des Schwergewichts Bayer nach einem negativen US-Gerichtsurteil gegen die Tochter Monsanto.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Montag 0,47 Prozent auf 26 502,64 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax zog um 1,25 Prozent auf 2917,25 Punkte an. Laut Marktbeobachtern überwiegt derzeit der Optimismus, dass die in dieser Woche stattfindenden Gespräche zwischen den USA und China den eskalierten Handelskonflikt etwas entschärfen. Marktanalyst Jasper Lawler von der London Capital Group kann sich vorstellen, dass noch vor den US-Zwischenwahlen im November eine Art kurzfristiger Lösung gefunden wird./la/he

