Die sehr einseitigen Positionierungen an den Märkten (Überinvestments in US-Tech-Aktien, Wetten auf weiter steigenden Renditen auf US-Staatsanleihen und einen weiter steigenden Dollar) werden offenkundig, das zeigen die heutigen Marktentwicklungen, zurück gefahren. Der zuletzt so schwache Dax kann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...