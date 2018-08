ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Montag von Hoffnungen auf eine Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt gestützt worden. Im Handel wurde auf ein geplantes Treffen von Delegationen aus den USA und China in der laufenden Woche verwiesen. Darüber hinaus kam kein neues Störfeuer von der Türkei-Krise, nachdem die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's am späten Freitag die Kreditwürdigkeit der Türkei abgestuft hatten. Die Lira gab zwar nach, wertete aber nicht auf die zuletzt gesehenen Tiefststände ab. Das beruhigte die Gemüter an den europäischen Aktienmärkten etwas.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.060 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 28,67 (zuvor: 38,07) Millionen Aktien.

Mit Geberit, Swatch und Richemont standen im eidgenössischen Leitindex gleich drei zyklische Werte mit an der Spitze mit Aufschlägen zwischen 1,1 und 1,2 Prozent. Händler erklärten dies mit der guten Stimmung am Aktienmarkt wegen der Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits. Roche verbuchte indes einen Zulassungserfolg in China. Der Pharmakonzern darf das Krebsmedikament Alecensa zur Behandlung von Patienten mit positiver anaplastischer Lymphomkinase (ALK), nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) in der Volksrepublik vermarkten. In Europa, den USA und weiteren Ländern ist das Medikament bereits zugelassen. Der Kurs legte um 0,9 Prozent zu. Andere defensive Werte liefen deutlich schlechter.

Bei Swiss Re setzten Anleger darauf, dass der Brückeneinsturz in Genua nicht zu größeren finanziellen Belastungen führen werde. Die Titel kletterten um 0,4 Prozent. Unter den Nebenwerten überzeugte der Geschäftsausweis des Mischkonzerns Metall Zug. Das Unternehmen profitierte von der erstmaligen Konsolidierung der Haag-Streit-Gruppe als vierter Geschäftsbereich Medizintechnik. Die Titel legten um 1,8 Prozent zu.

