FRANKFURT (Dow Jones)--Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und China hat die europäischen Börsen am Montag nach oben getrieben. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,6 Prozent auf 3.394 Punkte. Der DAX stieg um 1 Prozent auf 12.331 Punkte. Gefragt waren die zuletzt stark angeschlagenen Titel aus dem Rohstoffsektor und aus der Chemiebranche.

Mit dem geplanten Treffen zwischen einer US- und einer chinesischen Delegation in dieser Woche lebe die Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit weiter, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners. Er warnte allerdings auch vor zu hohen Erwartungen, da es sich nur um ein Treffen auf untergeordneter Ebene handelt.

Daneben blieb die Türkei-Krise erst einmal eingedämmt. Die Lira litt zwar etwas unter den Abstufungen der Türkei durch die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's am späten Freitag. Auch wenn der Dollar auf 6,18 Lira von 6 Lira stieg, ließen wenigstens die extremen Ausschläge der türkischen Währung erst einmal deutlich nach. In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten in dieser Woche ab Dienstag wegen des islamischen Opferfests.

Mailand verdrängt Athen als Eurozonen-Problem

In Athen ging es mit den Kursen im Schnitt um 0,5 Prozent nach oben. Griechenland verließ am Montag nach acht Jahren offiziell den finanziellen Rettungsschirm und kehrte an die Finanzmärkte zurück. Nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) ist das Land nach dem Ende des Rettungsprogramms für deutsche Unternehmen als Markt wieder interessant.

Der FTSE-MIB in Mailand blieb mit einem Plus von 0,3 Prozent hinter den anderen Märkten zurück. Das lag zum einen an Atlantia, die um 4,7 Prozent fielen. Marktteilnehmer verwiesen auf Luigi de Maio. Der stellvertretende Regierungschef habe gesagt, dass die Atlantia-Tochter Autostrade "nie wieder unsere Brücken und Straßen verwalten" werde. Außerdem habe die Regierung einen Vorschlag von Atlantia über eine Zahlung von 500 Millionen Euro abgelehnt.

Zum anderen lagen die Kurse der italienischen Banken überwiegend leicht im Minus. Die Rendite italienischer zehnjähriger Staatsanleihen kam zwar etwas zurück auf 3,03 Prozent. Damit blieb der Renditeabstand gegenüber Bundesanleihen aber immer noch sehr hoch. "Die Unsicherheit über die italienische Politik belastet den Markt", sagte ein Händler. Der Markt befürchte unter anderem, das Brückenunglück in Genua könnte als Grund für noch mehr Schulden dienen.

Gewinnwarnung lässt Mulberry einbrechen

Mulberry brachen an der Londoner Börse nach einer Gewinnwarnung um fast 30 Prozent ein. Hintergrund war der Zusammenbruch von House of Fraser. In dessen Niederlassungen hatte Mulberry eigene Konzessionsgeschäfte betrieben. Nach Einschätzung von AJ Bell zeigt die Entwicklung, dass die High-Street-Probleme in Großbritannien nicht nur die Einzelhändler selbst betreffen. Das Geschäftsmodell der großen Kaufhäuser stehe bereits seit geraumer Zeit wegen der Konkurrenz durch Online-Anbieter unter Druck.

Mit angeführt wurde die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt von den Rohstoffwerten, deren Stoxx-Branchen-Index 0,9 Prozent gewann. Die Rohstoffaktien und andere konjunktursensitive Werte könnten laut Händlern besonders stark von einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China profitieren, wenn sie denn käme. Sehr fest zeigten sich BHP Billiton mit einem Plus von 1 Prozent. Der Bergbaukonzern legt am Dienstagmorgen seine Geschäftszahlen auf den Tisch.

Im DAX führten Bayer die Gewinnerliste an. Nach dem jüngsten Kurssturz wegen der Probleme um die Tochter Monsanto und deren umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat stiegen sie um 3 Prozent auf 80,78 Euro. Die Analysten der Credit Suisse hatten die Aktien mit einem Kursziel von 95 Euro und "Outperform" wieder auf ihre Beobachtungsliste genommen. BASF, zuletzt im Sog von Bayer ebenfalls sehr schwach, gewannen 1,7 Prozent.

G4S unter Druck - Regierung übernimmt Birmingham-Gefängnis

Für die Aktie des Gefängnisbetreibers G4S ging es zu Wochenbeginn um 1,2 Prozent nach unten. Die britische Regierung hat die Verwaltung des Gefängnisses HMP Birmingham von G4S übernommen. Hintergrund sind erhebliche Sicherheitsbedenken des Justizministeriums. Die Regierung will das Gefängnis für zunächst sechs Monate verwalten.

Im TecDAX setzten Wirecard ihre Hausse mit immer neuen Rekordkursen fort. Sie gewannen 3,2 Prozent auf 184,60 Euro. Die Aktie des Bezahldienstleisters gilt als Aufstiegskandidat in den DAX, wenn die Indizes im September angepasst werden. Warburg hat das Kursziel nun auf 205 von 185 Euro angehoben. Der TecDAX selbst gewann 1,3 Prozent.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.393,67 +20,73 +0,6% -3,2% . Stoxx-50 3.076,80 +16,47 +0,5% -3,2% . Stoxx-600 383,23 +2,17 +0,6% -1,5% Frankfurt XETRA-DAX 12.331,30 +120,75 +1,0% -4,5% London FTSE-100 London 7.591,26 +32,67 +0,4% -1,7% Paris CAC-40 Paris 5.379,65 +34,72 +0,6% +1,3% Amsterdam AEX Amsterdam 556,05 +3,10 +0,6% +2,1% Athen ATHEX-20 Athen 1.887,41 +10,05 +0,5% -9,4% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.787,71 +19,22 +0,5% -4,8% Budapest BUX Budapest 0,00 0,00 0,0% -7,5% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.240,44 +45,93 +1,1% +8,2% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 111.711,66 +1736,27 +1,6% -20,8% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.006,89 +7,86 +0,8% -1,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.461,29 +17,49 +0,3% +1,7% Madrid IBEX-35 Madrid 9.468,60 +51,30 +0,5% -5,7% Mailand FTSE-MIB Mailand 20.470,97 +55,70 +0,3% -6,6% Moskau RTS Moskau 1.065,34 +12,60 +1,2% -7,7% Oslo OBX Oslo 837,16 +12,76 +1,5% +12,7% Prag PX Prag 1.061,96 +3,91 +0,4% -1,5% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.630,92 +8,20 +0,5% +3,4% Warschau WIG-20 Warschau 2.236,08 +18,34 +0,8% -9,2% Wien ATX Wien 3.245,56 -18,51 -0,6% -4,5% Zürich SMI Zuerich 9.059,53 +55,62 +0,6% -3,4% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:57 Fr, 17:21 % YTD EUR/USD 1,1447 +0,09% 1,1418 1,1409 -4,7% EUR/JPY 126,40 -0,02% 126,29 126,05 -6,6% EUR/CHF 1,1380 -0,05% 1,1360 1,1350 -2,8% EUR/GBP 0,8962 -0,12% 0,8960 0,8960 +0,8% USD/JPY 110,38 -0,14% 110,60 110,47 -2,0% GBP/USD 1,2774 +0,21% 1,2745 1,2732 -5,5% Bitcoin BTC/USD 6.460,37 -0,9% 6.471,21 6.496,32 -52,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,66 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,13 USA 2 Jahre 2,59 2,61 0,70 USA 10 Jahre 2,83 2,86 0,42 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,19 65,91 +0,4% 0,28 +12,1% Brent/ICE 72,12 71,83 +0,4% 0,29 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.188,39 1.185,03 +0,3% +3,36 -8,8% Silber (Spot) 14,73 14,81 -0,5% -0,08 -13,0% Platin (Spot) 792,65 788,55 +0,5% +4,10 -14,7% Kupfer-Future 2,66 2,63 +1,3% +0,03 -20,3% ===

