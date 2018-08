Die Investoren an der Wall Street setzen weiterhin auf eine gütliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Es überwiege derzeit der Optimismus, dass die in dieser Woche stattfindenden Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China den Konflikt etwas entschärften, hieß es am Montag von Börsianern.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg rund zwei Stunden um 0,37 Prozent auf 25 763,85 Punkte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,28 Prozent auf 2857,97 Zähler nach oben. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 legte um 0,08 Prozent auf 7383,32 Punkte zu.

Anleger warten zudem auf die ab Donnerstag stattfindende Notenbank-Konferenz in Jackson Hole und Aussagen über den künftigen geldpolitischen Kurs. Vor allem der Rede des Präsidenten der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, am Freitag wird mit Spannung entgegen gefiebert. Er könnte die Chance nutzen, über die weitere Geldpolitik, insbesondere während des nächsten Konjunkturabschwungs zu sprechen.

Die Aktien des Sportartikelherstellers Nike kletterten nach einer Empfehlung des Investmenthauses Piper Jeffray auf ein Rekordhoch. Zuletzt notierten sie mehr als 3 Prozent im Plus.

Grund zur Freude hatten auch die Aktionäre von Nvidia. Dessen Aktien rückten um zweieinhalb Prozent vor, nachdem der Konzern eine neue Grafikkarten-Reihe für Spiele-Computer vorgestellt hatte.

Der Getränkehersteller PepsiCo will derweil den Wassersprudler-Hersteller SodaStream für 3,2 Milliarden US-Dollar kaufen. Dessen Aktien gewannen an der Nasdaq mehr als 9 Prozent hinzu. Die PepsiCo-Anteilscheine fielen leicht.

Tesla -Aktien weiteten ihre jüngsten Verluste nach einer kritischen Analystenstudie der US-Bank JPMorgan aus und sanken um 1,80 Prozent. Die Analysten berücksichtigen nicht länger die Pläne von Unternehmenschef Elon Musk, den Elektroauto-Hersteller eventuell von der Börse zu nehmen. Sie sehen nun erhebliche Kursrisiken.

Unter den größten Verlierern im Dow Jones waren die Papiere des Chipherstellers Intel . Sie büßten 1,20 Prozent ein, nachdem Analyst Mark Li von Bernstein Research in einer Studie auf mögliche Marktanteilsgewinne des Konkurrenten AMD verwiesen hatte. Dessen Kurs legte um 1,26 Prozent zu./mis/he

