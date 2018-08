Halle (ots) - Mit diesen aktuellen Zahlen wird die Mär widerlegt, dass massenhaft Flüchtlinge zu Unrecht Schutz erhalten. Die von rechts so gern hervorgebrachte populistische Parole, in Deutschland kämen unkontrolliert Islamisten, Wirtschaftsflüchtlinge und kriminelle Ausländer unter, lässt sich statistisch einfach nicht halten.



