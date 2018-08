Halle (ots) - Steigt der Durchschnittsverdienst, steigen die Renten etwa in gleichem Maße. Sie würden aber auch bei einem sinkenden Rentenniveau steigen - jedoch langsamer als die Löhne. Ist das angesichts der demografischen Entwicklung der älteren Generation zuzumuten? Vor dem Hintergrund, dass bei Beibehaltung des Umlagesystems immer weniger Arbeitende für immer mehr Rentner immer länger zahlen müssen, ist das klar mit Ja zu beantworten. Auch wenn es nicht gern gehört wird. Anderenfalls werden sprunghaft steigende Beitragssätze für die jüngere Generation in Kauf genommen.



