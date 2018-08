(shareribs.com) Frankfurt / New York 20.08.2018 - Technologie-Werte bewegten sich zum Wochenauftakt teils deutlich nach oben. SLM Solutions und Dialog Semiconductors kletterten. Die NASDAQ liegt leicht im Plus, während Tesla absacken. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 12.331 Punkten. Hier kletterten Bayer, Linde und Henkel. Vonovia und Commerzbank verloren leicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...