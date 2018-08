Mainfirst hat SAF-Holland mit "Outperform" und einem Kursziel von 17,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Lkw- und Trailerzulieferers seien sein Favorit im Sektor - auch vor den Papieren der Jost Werke, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Montagabend vorliegenden Branchenstudie. SAF sei attraktiv bewertet und der Gegenwind im Tagesgeschäft lasse nach. Dank der Umstellung von Trommel- auf Scheibenbremsen in den USA, neuer regulatorischer Anforderungen in China sowie Übernahmen seien die Umsatzperspektiven gut. Zudem hätten die Gewinne Erholungspotenzial, da die Ineffizienzen im nordamerikanischen Fabriknetz nur vorübergehender Natur seien./mis/he

Datum der Analyse: 20.08.2018

ISIN LU0307018795

AXC0193 2018-08-20/21:27