Mainfirst hat Jost Werke mit "Neutral" und einem Kursziel von 40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Lkw-Zulieferer steche mit einen guten Mittelzufluss (Cash Generation) sowie überdurchschnittlich hohe Gewinnmargen positiv hervor, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Montagabend vorliegenden Branchenstudie. Allerdings fehlten angesichts der schon hohen Aktienbewertung Kurstreiber. Zudem biete Jost Werke - anders als SAF-Holland - außerhalb Europas keine Trailer-Achsen an. Dadurch könne das Unternehmen nicht von der steigenden Verwendung von Scheibenbremsen in den USA und neuen regulatorischen Anforderungen in China profitieren. Der Analyst zieht die Aktien von SAF-Holland vor./mis/he

Datum der Analyse: 20.08.2018

ISIN DE000JST4000

AXC0194 2018-08-20/21:27