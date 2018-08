Zwei der beliebtesten Namen an der Wall Street, Netflix (WKN: 552484) und Facebook (WKN: A1JWVX), haben endlich eine Pause eingelegt. In den letzten drei Jahren, gerechnet ab den Gewinnveröffentlichungen im Sommer, haben Netflix und Facebook für ihre Aktionäre mehr als 300 beziehungsweise etwa 121 % Rendite eigebracht. Nun haben die Giganten jedoch in weniger als einem Monat insgesamt 135 Milliarden USD an Wert verloren. Bedeutet dies, dass sie nun eine gute Kaufgelegenheit sind? Und wenn ja, welche ist zu den heutigen Kursen die bessere Aktie? Vor achtzehn Monaten stellte ich die gleiche Frage und Facebook behielt die Nase vorn. Aber ...

