Biotest AG: Biotest AG gibt erfolgreichen Abschluss des gegenseitigen Anerkennungsverfahrens zur Marktzulassung von Cytotect(R) CP Biotest in zwölf europäischen Ländern bekannt DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung Biotest AG: Biotest AG gibt erfolgreichen Abschluss des gegenseitigen Anerkennungsverfahrens zur Marktzulassung von Cytotect(R) CP Biotest in zwölf europäischen Ländern bekannt 21.08.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. / PRESSEMITTEILUNG Biotest AG gibt erfolgreichen Abschluss des gegenseitigen Anerkennungsverfahrens zur Marktzulassung von Cytotect(R) CP Biotest in zwölf europäischen Ländern bekannt - Zulassung in vier zusätzlichen attraktiven europäischen Märkten - Grundlage für zukünftige Umsatzsteigerung bei Cytotect(R) CP Biotest Dreieich, 21. August 2018. Die Biotest AG gibt heute bekannt, dass das europäische Verfahren der gegenseitigen Anerkennung (Mutual Recognition Procedure, MRP) für ihr Cytomegalie-Virus (CMV) Hyperimmunglobulin Cytotect(R) CP Biotest in zwölf ausgewählten Ländern erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Ziel des Verfahrens war, in weiteren Ländern der EU eine Zulassung von Cytotect(R) CP Biotest zu erlangen und die Zulassung in den ausgewählten EU-Ländern zu harmonisieren. Der Prozess konnte bereits nach 60 Tagen abgeschlossen werden, da alle beteiligten Behörden zu diesem Zeitpunkt ihr Einverständnis gegeben haben. Zu den bisherigen acht Ländern mit rein nationaler Zulassung kommen nun insgesamt vier weitere hochinteressante Märkte hinzu, in denen Cytotect(R) CP Biotest bislang nicht zugelassen war. "Die Erschließung attraktiver Märkte, insbesondere für Spezialprodukte wie Cytotect(R) CP Biotest, ist ein erklärtes Ziel der Biotest-Strategie, um unser Produkt-Portfolio weiterzuentwickeln", erklärte Enrico D'Aiuto, VP Global Sales & Marketing der Biotest AG. "Wir sind hocherfreut über die positive Entscheidung der Behörden, sodass wir nun Patienten in insgesamt zwölf europäischen Ländern mit einem einzigartigen Medikament gegen diese schwerwiegende Infektionskrankheit versorgen können". Biotest erwartet nun, dass die nationalen Zulassungen von Cytotect(R) CP Biotest in den Ländern zeitnah ausgestellt werden. Im Anschluss daran sind gezielte Aktivitäten zur Markteinführung in den Ländern geplant. Davon verspricht sich die Biotest AG, die Umsätze speziell in den neuen Märkten signifikant zu erhöhen und europaweit langfristig zu sichern. Über Cytotect(R) CP Cytotect(R) CP Biotest ist ein Cytomegalie-Virus (CMV)-spezifisches Hyperimmunglobulin-Präparat mit einem hohen Antikörper-Titer gegen CMV. Das Produkt ist zur Prophylaxe klinischer Manifestationen einer CMV-Infektion bei Patienten unter immunsuppressiver Therapie, insbesondere bei Transplantat Empfängern, zugelassen. Die gleichzeitige Gabe von geeigneten Virostatika sollte zur CMV-Prophylaxe in Betracht gezogen werden. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit Telefon: +49-6103-801-4406 E-Mail: investor_relations@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller Telefon: +49 -6103-801-269 E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201 Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235 Notiert: Frankfurt (Prime Standard) Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. 21.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 