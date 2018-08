Die Tochter 1&1 Internet SE übernimmt die Linzer World4You, den Marktführer im Webhosting in dem Nachbarland. Ein Sprecher von United Internet bezifferte den Kaufpreis auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Der Dienstleister kann damit seinen bisher prozentual einstelligen Marktanteil im Geschäft mit Domains, E-Mail- und Homepage-Diensten in Österreich mehr als verdoppeln. Der Webhosting-Markt in der Alpenrepublik ist deutlich weniger entwickelt als etwa in Deutschland.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info