Das KUV ist eine Kennzahl aus der Aktienanalyse. Es gibt das Verhältnis des Börsenwerts zum Umsatz des Unternehmen an. Diese Kennziffer wird vor allem für Unternehmen betrachtet, die in sich eine schwierigen Lage befinden. So kann zu einer Aktie die keinen Gewinn ausweist kein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ermittelt werden, obwohl dieses üblich ist. Um trotzdem eine Vergleichbarkeit zu erhalten, kann ...

