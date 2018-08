Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW von 79 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der seit 2017 bestehende Aufwärtszyklus in der Automobilindustrie neige sich dem Ende entgegen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie und verwies auf sinkende Jahresziele sowie rückläufige Margen und Cashflows. Letztere sind neben gewissen Dividendenrisiken seine größte Sorge für den Sektor. Für BMW ist der Experte jedoch optimistischer und erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020./edh/jha/

Datum der Analyse: 21.08.2018

