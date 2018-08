Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 17,80 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der seit 2017 bestehende Aufwärtszyklus in der Automobilindustrie neige sich dem Ende entgegen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie und verwies auf sinkende Jahresziele sowie rückläufige Margen und Cashflows. Letztere sind neben gewissen Dividendenrisiken seine größte Sorge für den Sektor. Für Fiat Chrysler reduzierte er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020./edh/jha/ Datum der Analyse: 21.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-08-21/08:37

ISIN: NL0010877643