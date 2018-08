Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Nach der Air-Berlin-Pleite stünden die Sterne für die größte deutsche Fluggesellschaft im Heimatland gut und die verbesserte Kostensituation liefere wachsende Cashflows, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei die Lufthansa in ihren Kernmärkten zunehmend vom Kapazitäten-Wachstum betroffen sein und bleibe diejenige Gesellschaft, die im europäischen Markt am stärksten auf Kurzstrecken ausgerichtet sei./ck/zb Datum der Analyse: 21.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-08-21/09:04

ISIN: DE0008232125