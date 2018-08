Bülach (ots) - Der Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG hat

Nuno Cunha (1970) als neuen gruppenweiten Leiter Ausbildung und

Personalentwicklung und Mitglied der Gruppenleitung ernannt.



Nuno Cunha übernimmt die neu geschaffene Stelle Leitung Ausbildung

und Personalentwicklung der Vetropack-Gruppe per 1. September 2018.

Der gebürtige Portugiese ist mehrsprachig und mit allen operativen

und strategischen Belangen bestens vertraut. Er studierte Soziologie

mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung an der Universität Nova

in Lissabon, Portugal, und absolvierte ein MBA in «European Societies

and Politics». Zudem besitzt er mehrjährige internationale Erfahrung

in Change-Management-Projekten.



Nuno Cunha war als HR-Direktor der Valspar (Schweiz) Corporation

AG für den Wirtschaftsraum Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien

(EMEAI) verantwortlich. Für den weltweit operierenden Lackhersteller

begleitete er beispielsweise den erfolgreichen Wandel einer neuen

Führungskultur mit Hinblick auf Nachhaltigkeit sowie den Aufbau eines

HR-Teams für die Talententwicklung und Nachfolgeplanung. Im Auftrag

des Chemieunternehmens Huntsman Advanced Materials (Schweiz) GmbH

realisierte er als Global HR Business Partner unter anderem ein

globales Academy-Programm mit dem Ziel, Schlüsselpositionen

massgeschneidert fördern zu können. Huntsman Advanced Materials

(Schweiz) GmbH ist in den Wirtschaftsräumen EMEAI, Asien-Pazifik und

Amerika tätig.



«Mit Nuno Cunha haben wir einen ausgewiesenen Experten für unser

HR-Management und der Aus- und Weiterbildung sowie für die

Nachfolgeplanungen und Mitarbeiterbindungen gewonnen, um nur einige

Beispiele zu nennen», betonte Johann Reiter, CEO der

Vetropack-Gruppe, die neue Stellenbesetzung.



