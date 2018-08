Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Regional betrachtet sei er weiterhin positiv gestimmt für den Immobiliensektor in Deutschland und Spanien, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstag vorliegenden wöchentlichen Bewertungsüberprüfung. Es bleibe daher beim "Overweight" für diese beiden Länder./ck/ajx Datum der Analyse: 21.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-08-21/09:32

ISIN: LU0775917882