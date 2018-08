Die Aktie von Medigene nimmt am heutigen Dienstag wieder Fahrt auf und notiert bereits knapp über dem wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie. Grund für den heutigen Kursanstieg ist die Meldung, dass Structured Immunity, ein auf die Optimierung und Validierung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-Proteinen spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen, und Medigene eine Forschungskooperation eingehen. Structured Immunity wird dabei seine Immunologie-Expertise zur Unterstützung von Medigenes TCR-Forschungsaktivitäten zur Verfügung stellen, heißt es in der Mitteilung. Im Rahmen der Vereinbarung wird Medigene Structured Immunity einen in der Entwicklung fortgeschrittenen TCR-Kandidaten für ein vielversprechendes, solides Tumorziel zur Verfügung stellen, so Medigene weiter. Die Vereinbarung bilde den formalen Beginn der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, auch mit der Perspektive zukünftiger weiterer Partnerschaften und Kooperationsmöglichkeiten.

