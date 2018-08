In Deutschland zahle sich der konsequente Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur weiter aus. In den USA bleibe T-Mobile auch nach Bekanntgabe der Pläne für den Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Sprint in der Erfolgsspur. Und: Das Wachstum des Konzerns in Europa setze sich fort. Dies teilte die Deutsche Telekom vor kurzem im Zuge der Bekanntgabe der Q2-Zahlen mit. "Wir bleiben auf Kurs", wurde Finanzchef Thomas Dannenfeldt per Pressemitteilung zitiert. "Die Trends in Deutschland und in den USA stimmen. In den europäischen Landesgesellschaften haben wir es geschafft, wieder nachhaltig zu wachsen." Mit 336.000 neuen Mobilfunk-Vertragskunden und 73.000 neuen Breitband-Kunden im Quartal zeigte sich laut Telekom ein stabiler Aufwärtstrend im Europa-Geschäft.

Handelsspanne seit Jahresbeginn

Eine wichtige Kennzahl in Bezug auf die Deutsche Telekom ist der Free Cashflow. Dieser erreichte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 1,5 Mrd. Euro - dies sind 16,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zum Chart. Wie eingangs erwähnt, bewegte sich der Kurs der T-Aktie in den zurückliegenden Monaten seitwärts. ...

