von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag Die Story ging schnell auf. Schon vier Wochen nach Empfehlung im April vor einem Jahr war das Kursziel erreicht und Magforce brachte ein Plus von 31,5 Prozent. Lief die Aktie des Spezialisten für Krebstherapien dann monatelang auf diesen Levels, so erodierte der Kurs zwischen Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...