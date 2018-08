Erlebnis Akademie AG erzielt im ersten Halbjahr 2018 neuen Umsatzrekord und bestätigt die Jahresprognose 2018 DGAP-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Erlebnis Akademie AG erzielt im ersten Halbjahr 2018 neuen Umsatzrekord und bestätigt die Jahresprognose 2018 21.08.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erlebnis Akademie AG erzielt im ersten Halbjahr 2018 neuen Umsatzrekord und bestätigt die Jahresprognose 2018 Bad Kötzting, 21. August 2018 - Die Erlebnis Akademie AG erzielte im ersten Halbjahr 2018 mit 3,36 Mio. Euro erneut einen Umsatzrekord und lag damit 1,6 % über dem Vorjahr. "Die Umsatzentwicklung des ersten Halbjahres 2018 war erfreulich, obwohl die Besucherzahlen an den deutschen Standorten witterungsbedingt unter dem Vorjahreswert lagen. Solche Effekte können wir dank unserer wachsenden internationalen Ausrichtung und damit unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen bereits zunehmend kompensieren", so Bernd Bayerköhler, Vorstandssprecher der Erlebnis Akademie AG. Die zuletzt eröffneten Baumwipfelpfade der Erlebnis Akademie im tschechischen Riesengebirge (BWP Krkonoe) sowie in der Slowakei (BWP Bachledka, Hohe Tatra) entwickelten sich im ersten Halbjahr deutlich über Plan. Die bislang nicht vollkonsolidierten Beteiligungen lagen beim Umsatz bei 0,9 Mio. Euro (+20,6 % über Plan) in Tschechien und 1,21 Mio. Euro (+160,2 % über Plan) in der Slowakei. "Besonders unsere ausländischen Standorte haben sich im ersten Halbjahr 2018 hervorgetan. Die Besucherzahlen des slowakischen Standorts Bachledka haben in den ersten sechs Monaten mit fast 170.000 Besuchern alle bisher erreichten Besucherzahlen eines Standorts in diesem Zeitraum weit übertroffen", so Christoph Blaß, Finanzvorstand der Erlebnis Akademie AG. "Umso erfreulicher ist es, dass wir für die kommenden Jahre bereits eine gut gefüllte Projektpipeline mit interessanten neuen Standorten in aller Welt entwickelt haben." Die Erlebnis Akademie AG hat EU-weit bereits acht Baumwipfelpfade mit einem Gesamtinvest in Höhe von 44,4 Mio. Euro errichtet, davon vier in Deutschland. Die offizielle Eröffnung des achten Standortes, der im Salzkammergut in Österreich entstand, fand am 7. August 2018 statt. Darüber hinaus prüft und plant das Unternehmen derzeit weitere Standorte in Deutschland, Slowenien, Slowakei, Spanien, Polen und Lettland sowie erstmals außereuropäisch in Kanada. Die Erlebnis Akademie bestätigt aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2018 die Prognose für das Gesamtjahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 0,0 bis 0,2 Mio. Euro auf ca. 8,8 bis 9,0 Mio. Euro. Das EBITDA soll um +0,1 bis +0,3 Mio. Euro auf 3,0 bis 3,3 Mio. Euro zulegen. Die EBIT-Planung (inklusive Beteiligungserlöse) liegt bei ca. 1,2 bis 1,5 Mio. Euro (0,0 bis +0,3 Mio. Euro gegenüber 2017). Auf Konzernebene soll der Umsatz von zuletzt 11,6 Mio. Euro auf 14 bis 15 Mio. Euro in 2018 steigen. Hinweis: Der Halbjahresbericht 2018 der Erlebnis Akademie AG steht unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung. Über die Erlebnis Akademie AG Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang acht Baumwipfelpfade inkl. ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 44,4 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] und in Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. 