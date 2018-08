Der Marktbericht von der Börse Stuttgart heute in etwas anderer Form. Wir wollen euch noch näher, noch schneller an das Parkett in Stuttgart bringen und haben uns zu diesem Zweck Hilfe aus dem Handel geholt. Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem die Wirecard- und die Bayer-Aktie. Aktienhändler Jürgen Dietrich hat die relevanten Informationen aus dem Handel der Börse Stuttgart. Schreibt uns einfach wie ihr das neue Format findet und lasst uns gerne einen Kommentar hier!