Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Stromgewinnung aus Erneuerbaren Energien in Deutschland nehme kontinuierlich zu, schrieb Analyst James Stettler in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Siemens und ABB lägen die Chancen in diesem Markt vor allem im Netzbereich./edh/ck Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-08-21/10:20

ISIN: DE0007236101