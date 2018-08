Die Papiere von Medigene haben sich am Dienstagvormittag mit plus 4,31 Prozent auf 14,05 Euro an die Spitze im TecDax gesetzt. Ausschlaggebend für den Kursgewinn war die Nachricht über eine Partnerschaft mit der US-Firma Structured Immunity für die Entwicklung einer neuartigen Krebsimmuntherapie.

Die Medigene-Anteile haben mit ihrem aktuellen Kursgewinn die 200-Tage-Durchschnittslinie wieder knapp übersprungen. Sie verläuft zurzeit bei 13,94 Euro und gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Bereits in der ersten Augusthälfte hatten die Papiere sich an dieser Linie abgearbeitet, ohne nachhaltig darüber zu gelangen.

Analyst Bruno Bulic von der Baader Bank lobte die Kooperation zwischen Medigene und Structured Immunity. Die Allianz ergänze gut die Entwicklungsfähigkeiten des deutschen Biotechunternehmens auf dem Gebiet der neuartigen Krebsimmuntherapie. Der Experte sieht bei einem Kursziel von 22 Euro noch deutliches Kurspotenzial für die Medigene-Aktien und rät weiter zum Kauf./ajx/jha/

