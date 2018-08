Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Er rechne damit, dass die irische Fluggesellschaft in Richtung des unteren Endes ihrer selbst gesteckten Ziele wachsen werde, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das dürfte es dem Unternehmen erschweren, sein Ziel, im Jahr 2024 rund 200 Millionen Passagiere zu befördern, zu erreichen. Investoren dürften jedoch ein leichtes Verfehlen hinnehmen, falls es helfe, die Durchschnittserlöse zu stabilisieren./ck/ajx Datum der Analyse: 21.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

