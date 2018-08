Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Borussia Dortmund. Am Montag hat sich der BVB in die zweite Runde des DFB-Pokals gezittert. Im Spiel gegen den Zweitligisten Greuther Fürth erzielte Marco Reus in der 121. Minute das entscheidende Tor. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.