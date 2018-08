Wirecard (WKN: 747206) goes E-Mobility: In einer heute veröffentlichten News teilt der Online-Zahlungsabwickler mit, dass man den Ladevorgang von E-Autos digitalisieren wird. Dazu schließt der DAX-Konzern in Spe eine Kooperation mit dem Münchner Startup Wirelane, einem Anbieter von Soft- und Hardware für den Aufladevorgang von Elektroautos.

Wirecard als selbsternannter "internationaler Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie" entert neue Wachstumsbranchen. Doch das ist nicht alles: Ununterbrochen bahnt sich das Papier den Weg zu neuen Höhen und visiert die 200-Euro-Marke an. Dazu trommelt nun eine ganze Armada aus Analysten für höhere Kursziele.

Das Wichtigste zu Wirecards E-Mobility-Deal

Ausgestattet mit einem riesigen Ladenetzwerk verfügt Wirelane mit seiner App über 60.000 Ladepunkte in ganz Europa. Knapp 6.000 Ladepunkte nutzen bereits die Wirelane-Software ...

