Die Aktie des US-amerikanischen Gold-Silberproduzenten musste in den letzten Wochen noch einmal kräftig Federn lassen. Die Schwäche der Metallpreise übt immensen Druck auf den Aktienkurs von Hecla Mining aus. Der Kursverfall hat die Aktie zuletzt unter die 3,0 US-Dollar gedrückt. Ob damit bereits ein Ende der Korrektur in Sicht ist, bleibt abzuwarten. Wir haben das Ganze einmal in einem 5-Jahres-Chart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...