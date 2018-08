Nach Ubitricity und seinem Partner Siemens wurde auch Char.gy als einer von vier Herstellern ausgewählt, bestehende Laternen am Londoner Straßenrand mit Ladepunkten für Elektroautos auszurüsten. Insgesamt sollen auf diese Weise bis 2020 ganze 1.150 neue Ladepunkte in den verschiedenen Londoner Bezirken entstehen. Wie viele dieser Lademöglichkeiten am Ende von Char.gy kommen, steht noch nicht fest. Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...