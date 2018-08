Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Medigene, Tesla, BYD, Daimler, Volkswagen, Millennial Lithium und JinkoSolar. Eine neue Kooperation und die Anhebung des Kursziels treiben die Aktie von Medigene am Dienstag kräftig nach oben. Welche Marken sind jetzt wichtig und wie weit kann die Aktie jetzt noch steigen? Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die jüngsten Schlagzeilen bei Tesla und wie es mit der Aktie weitergehen könnte, um die plötzlich stark steigenden Kurse bei BYD und was dahintersteckt, um die nicht enden wollenden Probleme bei Daimler und Volkswagen und die weiteren Perspektiven der Aktien und um die aktuelle Situation bei Millennial Lithium und JinkoSolar. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.