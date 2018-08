Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Franken belassen. Die Aussichten für den Baustoffkonzern seien weiterhin durchwachsen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der zunehmenden Volatilität in den Schwellenländer-Absatzmärkten sei die Aktie höher bewertet als der Branchendurchschnitt./edh/ajx Datum der Analyse: 21.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-08-21/12:32

ISIN: CH0012214059