Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das dritte Hilfsprogramm für Griechenland ist am 20. August erfolgreich beendet worden. "Das ist ein gutes Stück europäischer Solidarität in unserem eigenen Interesse", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Abschluss der Griechenlandhilfen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung der Bundesregierung: Griechenland war das letzte EU-Land, das in der Finanzkrise Hilfskredite bekam. ...

