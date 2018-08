Unterföhring (ots) -



Diese Frau ist eine Show! Nach ihrer erfolgreichen Sketch-Comedy "Knallerfrauen", meldet sich Martina Hill mit ihrer ersten eigenen Studio-Show in SAT.1 zurück. In "Die Martina Hill Show" stellt die "Queen of Comedy" ihr Talent auf der großen Showbühne vor Publikum unter Beweis - und das mit ganz viel Witz und Glamour.



Martina Hill: "Juhu, es geht endlich los und ich freue mich riesig, wieder Vollgas in SAT.1 zu geben! Das nächste Level ist erreicht und es ist für jeden was dabei. Es wird laut, bunt und lustig - mit der geilsten Showtreppe der Welt. Außerdem schlüpfe ich in die ein oder andere Parodie und witzige neue Figur. Das wird 'ne richtige Knaller-Show!"



Gedreht wird "Die Martina Hill Show" seit heute von RedSeven Entertainment in Köln und ist im Herbst in SAT.1 zu sehen.







