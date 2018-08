Dynacor Gold Mines Inc. (TSX: DNG) (OTC: DNGDF) (Dynacor oder das Unternehmen)) freut sich heute bekanntgeben zu können, dass sein Vorstand (Board of Directors, nachfolgend Board) die Einleitung einer vierteljährlichen Barausschüttung an seine Aktionäre und die Erklärung der ersten Bardividende in der Geschichte des Unternehmens genehmigt hat. Die Dividende in Höhe von 0,01 kanadische Dollar je Stammaktie wird am 1. Oktober 2018 an die Aktionäre ausgezahlt, die am 20. September 2018 im Aktienregister eingetragen sind.

Dynacor ist eines der größten Erz kaufenden Verarbeitungsunternehmen in Peru. Da seine neue Erzverarbeitungsanlage jetzt mit fast voller Kapazität in Betrieb ist, prognostiziert das Unternehmen, dass 2018 das bisher beste Jahr in der Unternehmensgeschichte sein wird. Das stabile Geschäftsmodell von Dynacor hat nachweislich der Volatilität des Goldpreises getrotzt. Das Unternehmen ist schuldenfrei, in einer gesunden Finanzlage und arbeitet auf sein 30. Quartal mit Gewinn in Folge hin.

President und CEO Jean Martineau kommentiert: "Unser Team hat hart daran gearbeitet, unser Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist. Angesichts unserer soliden Finanzlage und Führungsposition in unserem Markt, erscheint uns jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, mit einer vierteljährlichen Dividendenausschüttung zu beginnen, von der wir glauben, dass sie dauerhaft sein wird. Wir verfügen über eine starke Aktionärsbasis, die uns loyal über die Jahre unterstützt hat. Ich freue mich ganz besonders sagen zu können, dass diese seit langem erwartete Dividendenerklärung zusammen mit dem kürzlich vom Unternehmen bekannt gegebenen Aktienrückkaufprogramm Teil unseres strategischen Plans sind, die Erträge für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu maximieren."

Die Erklärung und Ausschüttung der Dividenden liegt im Ermessen des Boards und wird von den Geschäftsergebnissen, dem Geldbedarf, den Zukunftsaussichten und weiteren Faktoren, die das Board als relevant erachtet, abhängen.

Die Dividendenzahlungen des Unternehmens gelten als "förderfähige Dividende" für kanadische Einkommenssteuerzwecke.

ÜBER DYNACOR GOLD MINES INC.

Dynacor Gold Mines Inc. ist ein Goldproduktionsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada. Die Produktion des Unternehmens stützt sich auf seinen staatlich zugelassenen Erzaufbereitungsbetrieb. Gegenwärtig fördert und exploriert Dynacor in Peru. In diesem Land verfügt sein Managementteam über Jahrzehnte lange Erfahrung und Know-how. In Jahr 2017 förderte Dynacor 79.897 Unzen Gold, ein Anstieg um 9% gegenüber 2016 (73.477 Unzen). Dynacor wird an der Toronto Stock Exchange (DNG) und der OTC in den USA unter dem Symbol DNGDF gehandelt.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bei gewissen Aussagen in der vorstehenden Mitteilung handelt es sich zukunftsgerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und sonstige Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet sind. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen bezüglich künftiger Ereignisse und Betriebsleistungen zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Pressemitteilung wider.

