Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Oddo BHF räumt ihr Sortiment auf, so die Experten von "FONDS professionell".Das Haus verschmelze jeweils zwei Aktien- und zwei Rentenfonds auf andere Portfolios. Dies gehe aus Informationsschreiben an die Anleger hervor, die FONDS professionell ONLINE vorlägen. Demnach sollten die Aktienfonds FT Global High-Dividend (ISIN DE0005317416/ WKN 531741) und FT Inter-Spezial (ISIN DE0008478009/ WKN 847800) auf den Oddo BHF Algo Global (ISIN DE000A141W00/ WKN A141W0) verschmolzen werden. Ebenso würden der FT Euro-Zins (ISIN DE0008478017/ WKN 847801) und der FT Total Return Renten (ISIN DE0009761692/ WKN 976169) in dem Oddo BHF Euro Short Term Bond (ISIN DE000A2JJ1R5/ WKN A2JJ1R) aufgehen. ...

