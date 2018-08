Deutet sich wirklich eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China an? Es sieht derzeit ganz danach aus. So reist in dieser Woche endlich eine chinesische Delegation in die USA, um - so hoffen zumindest Anleger - den Streit beizulegen. Ist diese Hoffnung wirklich berechtigt? Kemal Bagci von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.