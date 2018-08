London (www.fondscheck.de) - Long-Gold-ETPs (ISIN DE000A0LP781/ WKN A0LP78) verzeichneten die höchsten Zuflüsse seit Juni 2018, da die Anleger auf Schnäppchenjagd zu sein scheinen, so die Experten von ETF Securities by WisdomTree.Nachdem der Goldpreis vergangene Woche um 3,0 Prozent gefallen sei, hätten die Anleger die stärksten Käufe seit Juni 2018 getätigt und sich in einem Umfang von 85,5 Mio. USD bei Gold-ETPs (ISIN DE000A0N62G0/ WKN A0N62G) engagiert. Anscheinend stimmen viele ETP-Anleger mit uns darin überein, dass Gold überverkauft ist, so die Experten von ETF Securities by WisdomTree. Wie die Experten bereits dargelegt hätten, sei die zunächst nur schwache Reaktion von Gold auf die Situation in der Türkei vermutlich nicht überzubewerten. Das Metall reagiere möglicherweise mit Verzögerung auf die Wirtschaftskrise in der Türkei. ...

