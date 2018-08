In den letzten Monaten konnte sich im Chartbild von IBM kein eindeutiger Trend bilden. Doch jetzt gibt es wieder positive technische Impulse: Am Donnerstag konnte die Aktie den 90-Tage-Durchschnitt durchbrechen. Das jüngste Engagement in den Sektoren künstliche Intelligenz und Blockchain dient als fundamentale Unterstützung.

Den vollständigen Artikel lesen ...