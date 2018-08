Die NordLB hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach einem schwachen ersten Quartal des Verkehrstechnikkonzerns sei das zweite besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick lasse zudem eine spürbare Aufholjagd in der zweiten Hälfte des Übergangsjahres 2018 erwarten./ck/mis

Datum der Analyse: 21.08.2018

ISIN DE0007667107

