Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Bilfinger von 38,00 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Craig Abbott passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des zweiten Quartals an. Nach dem starken Auftragseingang im ersten Halbjahr zeichne sich in den zweiten sechs Monaten ein Rückgang ab. Der Dienstleistungskonzern rücke zwei Schritte vor und komme wieder einen zurück, fasste der Experte zusammen./ag/la Datum der Analyse: 21.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-08-21/15:58

ISIN: DE0005909006